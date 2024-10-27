В России появился первый «зеленый офис»

Речь идет об офисе S7 Airlines в Новосибирске. Это первый «зеленый офис» в РФ, сертифицированный Роскачеством по стандарту «Зеленый офис». Сертификат уже внесли в информационную систему Росаккредитации.
Как объяснило Роскачество, проект по сертификации «Зеленый офис» запустили, чтобы помочь ответственным компаниям минимизировать экологические риски в офисах. Проходя процедуру сертификации, организации доказывают, что они заботятся и о сотрудниках, и об экологии. Это обеспечит компаниям в том числе весомое конкурентное преимущество.
Эксперты Роскачества оценили Новосибирский офис S7 Airlines по перечню показателей, которые создают экологически чистое и комфортное рабочее пространство. Это микроклимат, уровень освещенности, шума, вибрации, электромагнитного излучения, химический анализ состава воздуха и другое.
То, что авиакомпания прошла сертификацию, показывает, что она заботится о создании хорошей среды для сотрудников и старается сделать офисное пространство экологичным.
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