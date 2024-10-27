В России появился первый «зеленый офис»

Как объяснило Роскачество, проект по сертификации «Зеленый офис» запустили, чтобы помочь ответственным компаниям минимизировать экологические риски в офисах. Проходя процедуру сертификации, организации доказывают, что они заботятся и о сотрудниках, и об экологии. Это обеспечит компаниям в том числе весомое конкурентное преимущество.