В России появился нейроимплант, снижающий хроническую боль

Устройство функционирует следующим образом: в тело пациента имплантируют специальные электроды и генератор, которые соединены друг с другом. Импульсы, которые дает генератор, блокируют передачу сигнала по нервным окончаниям, и боль снижается. Особенность устройств — наличие двух программаторов: один для врача, другой для пациента. Это дает возможность дистанционно менять амплитуду, ширину, частоту импульсов и другие настройки.