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В России появился лотерейный мультимиллионер

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Очередной лотерейный мультимиллионер появился в России: инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею «Спортлото “4 из 20”» суперприз в 169,966 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

Источник: © РИА Новости

«По правилам “Спортлото “4 из 20”, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая для Сергея комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1 250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки”, — рассказали в “Столото”.

Там добавили, что мужчина пока не готов к публичности по личным обстоятельствам и воспользовался своим законным правом на анонимность.

«Сергей по образованию инженер-авиаконструктор. Сейчас мужчина на пенсии. Летнее время он проводит с супругой на даче, жарит шашлык и ухаживает за огородом. Одним из любимых хобби счастливчика является футбол», — отметили в компании.

На выигранные деньги москвич планирует купить автомобиль, часть выигранной суммы разделить между близкими, а с остальными тратами определится, когда суперприз будет ему перечислен.