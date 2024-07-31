В России появился лотерейный мультимиллионер

«По правилам “Спортлото “4 из 20”, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливая для Сергея комбинация: 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. Чтобы повысить вероятность крупной победы, Сергей купил многотиражный билет, стоимость которого составила 1 250 рублей. В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки”, — рассказали в “Столото”.