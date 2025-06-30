В России появился государственный стандарт школьной формы

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, данная норма поможет регулировать нагрузку не только школьника, но и учителя. По словам министра, она синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому объем работы для учителя также будет нормирован: «Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — подчеркнул Кравцов.