В России появился государственный стандарт школьной формы

В России утвержден ГОСТ для школьной формы, он вступит в силу с 1 июля 2025 года. Документ опубликован на сайте Росстандарта.
По новому ГОСТу, школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Рекомендуется размещение на школьной форме государственной (патриотической) символики и геральдики. Помимо этого, она может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы.
Фурнитура на форме не должна содержать острых кромок. Не рекомендуется применять массивную металлическую фурнитуру, а также крючки, клепки и иную навесную фурнитуру с выступающими краями.
Форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой изделий должен обеспечивать комфорт как в сидячем положении, так и при движении. К основным элементам школьной формы по ГОСТу относятся: блузка, жакет, пиджак или блейзер, кардиган, джемпер, свитер или водолазка, рубашка, платье-сарафан, юбка, брюки, шорты, комбинезон или полукомбинезон.
ГОСТ распространяется на одежду для учеников общего, основного и среднего образования. Примечательно, что это первый подобный стандарт в России.
Как отметила депутат Московской городской думы Светлана Акулова, большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, но могут стать обязательными, если это прописано в законе или контракте. Она пояснила, что производители часто ориентируются на них при создании продукции.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года Минпросвещения вводит единые требования по изучению всех школьных предметов. Новые требования, нормирующие нагрузку для учеников, закреплены на законодательном уровне. Приказ № 704 устанавливает календарно-урочное планирование с учетом времени на изучение того или иного предмета, количество контрольных и проверочных работ, домашние задания.
Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, данная норма поможет регулировать нагрузку не только школьника, но и учителя. По словам министра, она синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому объем работы для учителя также будет нормирован: «Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — подчеркнул Кравцов.