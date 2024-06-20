В России повысили стойкость пшеницы к холоду при помощи наночастиц из золота

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили, что стойкость пшеницы к заморозкам можно значительным образом повысить, если обработать ее семена при помощи наночастиц на базе золота. Подобная процедура в восемь раз повышает активность гена Wcor15, защищающего растения от холода, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Исследование показало, что наночастицы золота изменяют метаболизм растений и активность генов, отвечающих за адаптацию к низкотемпературному стрессу. Обработку ими можно рассматривать как фитонанотехнологию, позволяющую повышать морозостойкость культурных растений и тем самым расширять диапазон широт, подходящих для выращивания сортов без генетической устойчивости к холоду», — заявила ведущий научный сотрудник Института физиологии растений РАН (Москва) Юлия Венжик, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Венжик и ее коллеги совершили это открытие при изучении того, как наночастицы из золота, обладающие разными размерами и физическими свойствами, влияют на работу клеток растений, в том числе раннеспелой высокоурожайной пшеницы сорта Злата, которая способна выдерживать небольшие заморозки с температурой до минус трех градусов Цельсия.
Проведенные учеными опыты показали, что наночастицы диаметром в 20 нанометров повышали активность гена Wcor15, связанного с выживанием растений при низких температурах, а также способствовали накоплению углеводов в клетках листьев злака, что также повышает вероятность его выживания при заморозках. Благодаря этому обработка семян пшеницы при помощи наночастиц значительным образом повышает ее морозостойкость.
Так, около 40% контрольных растений гибло при длительном понижении температуры до минус трех градусов Цельсия, тогда как при обработке наночастицами погибало лишь 3% проростков. Аналогичным образом, при падениях температуры до минус пяти градусов Цельсия все контрольные растения погибали, тогда как 50% проросших обработанных семян продолжали расти.
Как отмечают ученые, для достижения максимального защитного эффекта нужно относительно небольшое количество наночастиц, порядка 10 микрограмм на миллилитр. Это позволит снизить расходы золота и уменьшить себестоимость подобной обработки семян, а также сделать подобную процедуру экономически привлекательной для аграрной промышленности и фермеров.