В России повысили стойкость пшеницы к холоду при помощи наночастиц из золота

Венжик и ее коллеги совершили это открытие при изучении того, как наночастицы из золота, обладающие разными размерами и физическими свойствами, влияют на работу клеток растений, в том числе раннеспелой высокоурожайной пшеницы сорта Злата, которая способна выдерживать небольшие заморозки с температурой до минус трех градусов Цельсия.