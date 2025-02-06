В России повысили штрафы за продажу вейпов детям

Как поясняет «Роскачество», штрафы повысили так:
- для физлиц — с 60 тысяч до 300 тысяч рублей;
- для должностных лиц — с 300 тысяч до 700 тысяч рублей;
- для юридических лиц — с 600 тысяч до 2 млн руб.
За повторные нарушения наступит уголовная ответственность. Продавцу могут назначить исправительные работы на срок до года.
За продажу насвая, жевательных или нюхательных никотинсодержащих товаров штрафы составят:
- для обычных граждан — от 150 до 200 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч;
- для юрлиц — от 1 до 1,5 миллиона.
Кроме того, в стране приняли закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Это касается в том числе зажигалок и баллончиков со сжиженным газом для их заправки.
Также в Госдуме обсуждают законопроект о запрете как самих электронных испарителей, так и жидкостей для них.
При этом, несмотря на запрет и штрафы, около 80% продавцов все равно продают вейпы подросткам, которые являются основными потребителями электронных сигарет.
Также в Госдуме отметили, что вейпы могут ухудшить демографическую ситуацию и что более 80% жидкостей и устройств доставки — это контрафакт.
«Затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов», — заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью нарушают закон, что ставит под угрозу жизни и здоровье детей.
Напомним, все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов.