В России повысили штрафы за продажу вейпов детям

В стране подписали законопроект о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам. Речь идет об ужесточении ответственности по ст. 14.53 КоАП за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства.