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В России повысили штрафы за продажу вейпов детям

В стране подписали законопроект о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов подросткам. Речь идет об ужесточении ответственности по ст. 14.53 КоАП за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как поясняет «Роскачество», штрафы повысили так:

  • для физлиц — с 60 тысяч до 300 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — с 300 тысяч до 700 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — с 600 тысяч до 2 млн руб.

За повторные нарушения наступит уголовная ответственность. Продавцу могут назначить исправительные работы на срок до года.

За продажу насвая, жевательных или нюхательных никотинсодержащих товаров штрафы составят:

  • для обычных граждан — от 150 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч;
  • для юрлиц — от 1 до 1,5 миллиона.

Кроме того, в стране приняли закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Это касается в том числе зажигалок и баллончиков со сжиженным газом для их заправки.

Также в Госдуме обсуждают законопроект о запрете как самих электронных испарителей, так и жидкостей для них.

Депутаты подчеркивают, что из-за курения вейпов развивается бронхиальная астма, снижается фертильность и повышается риск развития злокачественных образований.

При этом, несмотря на запрет и штрафы, около 80% продавцов все равно продают вейпы подросткам, которые являются основными потребителями электронных сигарет.

Также в Госдуме отметили, что вейпы могут ухудшить демографическую ситуацию и что более 80% жидкостей и устройств доставки — это контрафакт.

«Затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов», — заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью нарушают закон, что ставит под угрозу жизни и здоровье детей.

Напомним, все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов.