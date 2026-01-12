В России поменяются требования к сдаче экзамена на водительские права

Изменения коснутся в первую очередь экзамена на знание правил дорожного движения. Дело в том, что при прохождении теста в последнее время россияне все чаще использовали гаджеты, а в законе нету пункта, который бы это пресекал. Сейчас такой аспект в документ добавится и у тех, кто будет попадаться на списывании с использованием дополнительной аппаратуры, результаты аннулируют.
«В целях исключения случаев использования указанных технических средств вводится основание для аннулирования результатов экзаменов, а также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов», — сообщается в пояснительной записке.
Также поменяются требования к прохождению медосмотра для профессиональных водителей (например, дальнобойщиков или таксистов). Если в результате планового осмотра у такого шофера будет выявлено подозрение на болезнь, а на дополнительное медицинское освидетельствование он не явится, водительские права будут аннулированы.
Еще одно изменение коснется сроков сдачи практического экзамена. После успешного прохождения теста на знание правил дорожного движения у будущего водителя будет 60 дней, чтобы сделать попытку сдачи вождения. Ранее этот период длился в течение полугода.
Будут и ослабления. Водителям не придется предоставлять бумажные справки о состоянии здоровья, если в базе Минздрава уже будут медицинские заключения, подтверждающие хорошее самочувствие автолюбителя.