В России поменяются требования к сдаче экзамена на водительские права

Правила проведения экзамена на получение водительских прав поменяются впервые с 2014 года.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: УГИБДД РФ

Изменения коснутся в первую очередь экзамена на знание правил дорожного движения. Дело в том, что при прохождении теста в последнее время россияне все чаще использовали гаджеты, а в законе нету пункта, который бы это пресекал. Сейчас такой аспект в документ добавится и у тех, кто будет попадаться на списывании с использованием дополнительной аппаратуры, результаты аннулируют.

«В целях исключения случаев использования указанных технических средств вводится основание для аннулирования результатов экзаменов, а также устанавливается дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов», — сообщается в пояснительной записке.

Также поменяются требования к прохождению медосмотра для профессиональных водителей (например, дальнобойщиков или таксистов). Если в результате планового осмотра у такого шофера будет выявлено подозрение на болезнь, а на дополнительное медицинское освидетельствование он не явится, водительские права будут аннулированы.

Еще одно изменение коснется сроков сдачи практического экзамена. После успешного прохождения теста на знание правил дорожного движения у будущего водителя будет 60 дней, чтобы сделать попытку сдачи вождения. Ранее этот период длился в течение полугода.

Будут и ослабления. Водителям не придется предоставлять бумажные справки о состоянии здоровья, если в базе Минздрава уже будут медицинские заключения, подтверждающие хорошее самочувствие автолюбителя.