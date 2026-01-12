В России поменяются требования к сдаче экзамена на водительские права

Изменения коснутся в первую очередь экзамена на знание правил дорожного движения. Дело в том, что при прохождении теста в последнее время россияне все чаще использовали гаджеты, а в законе нету пункта, который бы это пресекал. Сейчас такой аспект в документ добавится и у тех, кто будет попадаться на списывании с использованием дополнительной аппаратуры, результаты аннулируют.