В России подорожали билеты на фестивали

Генеральный директор одного из крупнейших билетных сервисов Kassir.ru Елена Глуховская сообщила, что средняя стоимость билета на фестивали превысила 2 тыс. рублей, а продажи в денежном выражении выросли на 125%. В основном учитывались музыкальные фестивали, а также мероприятия, посвященные экстремальным видам спорта и гастрономии, передает РБК.
Спрос на спортивные соревнования также возрос: продажи билетов в 2024 году увеличились на 100%, при этом средняя стоимость билетов снизилась на 9% и составила 592 рубля. В то же время, другие сегменты развлечений не продемонстрировали столь заметного роста. Рынок концертов остался стабильным: количество проданных билетов увеличилось на 10%, а средняя стоимость возросла на 7%, достигнув 2 524 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в театрах, где спрос вырос на 10%, а стоимость билетов составила 2 265 рублей. В музеях количество проданных билетов увеличилось на 11%, при этом средняя стоимость возросла на 28% и достигла 397 рублей. В МТС Live сообщают о росте продаж билетов на экскурсии на 36%.
Глуховская отметила, что фестивальный рынок в России развивается с «невероятной скоростью», и организаторы вынуждены выделяться на фоне растущей конкуренции. Это требует значительных инвестиций в улучшение формата, инфраструктуры и безопасности мероприятий. «Одновременно растут гонорары артистов, а также издержки на аренду, логистику и оборудование. Чтобы покрыть увеличивающиеся расходы, организаторы вынуждены прибегать к повышению цен на билеты. Повышенный спрос позволяет это сделать», — сказала она.
По данным МТС Live, количество фестивалей в 2024 году увеличилось на 30,5% по сравнению с 2023 годом. Средняя стоимость входного билета на один день составила 2324 рубля, а абонемент на несколько дней — почти 9 тыс. рублей. Сергей Бабич, организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium, связывает рост стоимости билетов с усилением продакшена и технического обеспечения мероприятий, а также с повышением гонораров артистов.
Эксперт сферы культуры Евгений Сафронов указал на «стандартное инфляционное влияние» на стоимость билетов и отметил, что хотя рост билетного рынка в целом заметен, динамика отдельных сегментов вызывает вопросы к методике подсчета. Он также подчеркнул, что крупные мероприятия могут значительно влиять на общие параметры отрасли.
Глуховская добавила, что российский концертный рынок адаптировался и переключился на продвижение российских исполнителей. Лидерами по числу проданных билетов стали группа «Руки вверх», рэпер Баста, Григорий Лепс, Shaman, Anna Asti и Holidayboy. Директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин отмечает, что в прошлом году возобновились туры иностранных артистов, в частности из Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что в России в 2025 году стартует масштабный конкурс «Интервидение», который обещает стать одним из самых ярких событий в культурной жизни страны.