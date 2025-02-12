В России подорожали билеты на фестивали

Спрос на спортивные соревнования также возрос: продажи билетов в 2024 году увеличились на 100%, при этом средняя стоимость билетов снизилась на 9% и составила 592 рубля. В то же время, другие сегменты развлечений не продемонстрировали столь заметного роста. Рынок концертов остался стабильным: количество проданных билетов увеличилось на 10%, а средняя стоимость возросла на 7%, достигнув 2 524 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в театрах, где спрос вырос на 10%, а стоимость билетов составила 2 265 рублей. В музеях количество проданных билетов увеличилось на 11%, при этом средняя стоимость возросла на 28% и достигла 397 рублей. В МТС Live сообщают о росте продаж билетов на экскурсии на 36%.