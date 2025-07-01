Почему все больше россиян срочно продают свои квартиры

Рынок недвижимости фиксирует новый тренд: все больше квартир продается в срочном порядке. В июне почти треть сделок по стране была заключена в режиме «нужно продать немедленно». В столичном регионе активность ниже — около 12%, но и здесь владельцы жилья часто идут на уступки, лишь бы скорее получить деньги.