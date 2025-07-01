Почему все больше россиян срочно продают свои квартиры

Рынок недвижимости фиксирует новый тренд: все больше квартир продается в срочном порядке. В июне почти треть сделок по стране была заключена в режиме «нужно продать немедленно». В столичном регионе активность ниже — около 12%, но и здесь владельцы жилья часто идут на уступки, лишь бы скорее получить деньги.
Главная причина — невозможность обслуживать кредиты. Большинство таких объектов куплены в ипотеку или обременены другими долгами. Когда выплаты становятся непосильными, собственники вынуждены выставлять недвижимость на продажу.
В обычных условиях квартира может находиться на рынке месяцами, но те, кто не хочет ждать, снижают цену в среднем на 6%. Чаще всего на срочную продажу попадают объекты эконом- и комфорт-класса.
Как отмечается, многие из этих квартир покупались за 6−7 млн рублей, а сегодня их стоимость превышает 12 млн. Вырученные средства уходят на погашение задолженностей.
Ранее сообщалось, что представители поколения миллениалов чаще других откладывают деньги на покупку квартиры. Регулярно на покупку жилплощади откладывают 58% опрошенных россиян.
Хранить средства они предпочитают на целевых вкладах. Как показывает статистика, это накопления в размере 52 тысяч рублей ежемесячно. Такую стратегию респонденты считают наиболее сбалансированной — она не вынуждает жертвовать повседневными нуждами и отказываться от приятных мелочей.