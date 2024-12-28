В России предложили запретить рекламу с пропагандой многоженства

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Россия — светское государство, которое ценит традиционные семейные ценности. Авторы законопроекта считают, что защита брака как союза мужчины и женщины важна для укрепления суверенитета страны.
«Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии. … Российское законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов», — подчеркивается в пояснительной записке.
19 декабря Духовное управление мусульман России приняло решение, разрешающее заключение до четырех религиозных браков. Однако это вызвало критику со стороны Совета по правам человека, который заявил, что такое решение противоречит российскому законодательству. 23 декабря Генпрокуратура направила предписание в ДУМ, указав на нарушение Семейного кодекса, после чего управление отозвало свою фетву.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке.