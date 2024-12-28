В России предложили запретить рекламу с пропагандой многоженства

19 декабря Духовное управление мусульман России приняло решение, разрешающее заключение до четырех религиозных браков. Однако это вызвало критику со стороны Совета по правам человека, который заявил, что такое решение противоречит российскому законодательству. 23 декабря Генпрокуратура направила предписание в ДУМ, указав на нарушение Семейного кодекса, после чего управление отозвало свою фетву.