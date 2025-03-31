В России планируют ввести запрет навязывания дополнительных услуг

«О защите людей от навязывания платных допуслуг<…> На этой неделе продолжим рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат», — написал он в своем телеграм-канале.
Володин подчеркнул, что необходимо создать условия для защиты потребителей от ненужных расходов и пресечь попытки манипуляций и принуждения к покупке невыгодных товаров и услуг. Он добавил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, и напомнил продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов о том, что навязывание дополнительных товаров и услуг является нарушением закона.
Председатель Госдумы также отметил, что многие граждане сообщают о частых случаях навязывания дополнительных услуг при использовании банковских услуг, покупке билетов на транспорт, обращении в автосалоны и приобретении пакетов связи.
Кроме того, Володин сообщил, что подписчики в комментариях поддержали предложенные меры, включая продажу дополнительных услуг только с согласия потребителя. В законопроекте также предусматривается запрет на навязывание дополнительных услуг до заключения основного договора, а также право граждан требовать возврат средств за ненадлежащие услуги в течение трех дней. Предлагается исключить автоматическое согласие на покупку дополнительных товаров и услуг и не допускать условий, подразумевающих предварительное согласие на такие приобретения.
Ранее популярную торговую сеть обвинили в массовом обмане россиян.