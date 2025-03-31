В России планируют ввести запрет навязывания дополнительных услуг

Кроме того, Володин сообщил, что подписчики в комментариях поддержали предложенные меры, включая продажу дополнительных услуг только с согласия потребителя. В законопроекте также предусматривается запрет на навязывание дополнительных услуг до заключения основного договора, а также право граждан требовать возврат средств за ненадлежащие услуги в течение трех дней. Предлагается исключить автоматическое согласие на покупку дополнительных товаров и услуг и не допускать условий, подразумевающих предварительное согласие на такие приобретения.