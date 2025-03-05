В России планируют ужесточить контроль за продажей энергетиков детям

Госдума накануне приняла законопроект, вводящий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Теперь продавцы обязаны проверять документы у покупателей, как это делается с алкоголем. Запрещена также продажа безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вред таких напитков доказан врачами: они повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
Штрафы, предусмотренные законопроектом, варьируются: для граждан — от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Закон вступил в силу 1 марта 2025 года, что дало бизнесу время подготовиться. Ранее такие запреты уже действовали в 65 регионах России.
Дополнительные меры
Член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Ольга Алимова выступила за проведение плановых проверок бизнеса на соблюдение норм закона. Однако её коллега Нина Останина выразила сомнение в эффективности такого подхода. Она отметила, что, зная о времени проверок, продавцы могут просто избегать продажи энергетиков детям в эти моменты, продолжая реализацию опасных напитков в другое время, передают Известия.
Член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев поделился результатами своей «контрольной проверки», проведенной после вступления в силу закона о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он отметил, что в 95% случаев продавцы не соблюдали законодательство. «Есть пара эпизодов, когда продавцы прочитали о запрете в интернете и знают, что он действует, поэтому отказались продавать детям энергетики. Но это единичный фактор. В основном все продают», — рассказал депутат.
В ближайшее время планируется разработка поправок в Уголовный кодекс, которые введут наказания за повторную продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Нина Останина призвала граждан быть более бдительными и поддерживать инициативы по ужесточению наказаний, сравнив влияние энергетиков на здоровье с алкоголем.
Адвокат московской коллегии адвокатов «Лобутев и партнеры» Анна Малафеева подчеркнула, что штрафы, предусмотренные законопроектом, окажут значительное влияние на индивидуальных предпринимателей, но не на крупных игроков рынка. «Такие санкции создают действительно ощутимую преграду для нарушителей», — отметила она, добавив, что штрафы для юридических лиц могут составлять от 300 до 500 тысяч рублей за нарушение правил продажи алкогольной продукции.
Эксперт предложила рассмотреть возможность введения специализированных лицензий на продажу энергетиков, аналогичных тем, что существуют для спиртных напитков. Это могло бы стать дополнительным барьером для выхода на рынок. Она также предложила проводить информационные кампании о вреде энергетиков для детей и подростков, чтобы повысить осведомленность родителей и молодежи.
«Необходимо учитывать интересы как бизнеса, так и молодежи, чтобы найти баланс, защищая здоровье будущих поколений и не создавая чрезмерных преград для предпринимательства», — заключила Анна Малафеева.
Влияние энергетиков на здоровье детей
Врачи предупреждают о негативном влиянии энергетиков на здоровье детей. Невролог Павел Хорошев объяснил, что кофеин и гуарана, содержащиеся в энергетиках, могут вызывать истощение. Такие напитки вызывают повышение активности нервной системы, отметил он.
Кардиолог Юрий Серебрянский добавил, что употребление энергетиков может привести к серьезным заболеваниям сердца, включая кардиомиопатию и аритмию.
«Родители полагают, что ребенок молодой, перерастет, а здесь на самом деле может быть упущена ситуация. У детей возникает кардиомиопатия, то есть изменение размеров сердца, пороки сердца, аритмии, самые разнообразные перебои в сердечном ритме. И, конечно, добавление туда кофеина и других тонизирующих средств может усугубить и вызвать более тяжелую аритмию. Особенно, если это происходит на фоне физических нагрузок.», — рассказал он.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой о необходимости законодательно установить правила верификации возраста интернет-пользователей. Предложение направлено на защиту несовершеннолетних от негативного влияния контента в сети.