В России планируют ужесточить контроль за продажей энергетиков детям

«Родители полагают, что ребенок молодой, перерастет, а здесь на самом деле может быть упущена ситуация. У детей возникает кардиомиопатия, то есть изменение размеров сердца, пороки сердца, аритмии, самые разнообразные перебои в сердечном ритме. И, конечно, добавление туда кофеина и других тонизирующих средств может усугубить и вызвать более тяжелую аритмию. Особенно, если это происходит на фоне физических нагрузок.», — рассказал он.