В России планируют уточнить требования к земельным участкам

Сейчас по закону общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Для ее оформления необходимо провести общее собрание членов товарищества, пропорционально рассчитать доли и затем оформить в Росреестре право на имущество общего пользования. Поправками предлагается упростить эту процедуру, предусмотрев, что право собственности на общее имущество СНТ возникает с момента его постановки на государственный кадастровый учет в Росреестре.