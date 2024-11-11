В России планируют создать сверхзвуковой пассажирский самолет

Заместитель председателя правительства и бывший министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российская авиация вернется к вопросу создания сверхзвуковых пассажирский авиалайнеров. Об этом пишет Naked Science.
В СССР строили сверхзвуковые пассажирские самолеты ТУ-144, а в Европе был создан аналогичный Concorde, которые, по словам Савельева, обогнали свое время. Однако российской гражданской авиации требуются подобные авиалайнеры, за ними стоит будущее.
Савельев отметил, что сверхзвуковые гражданские самолеты нужны и для более быстрых авиационных перевозок. Так, сейчас полет из центральной части страны на Дальний Восток занимает 8−10 часов, что очень долго.
Также министр транспорта сообщал, что создание авиалайнеров, подобных ТУ-144, реально, так как для этого есть все необходимые наработки.
Ранее российские ученые рассказали о новом способе уменьшить шум самолетов.