В России планируют создать сверхзвуковой пассажирский самолет

В СССР строили сверхзвуковые пассажирские самолеты ТУ-144, а в Европе был создан аналогичный Concorde, которые, по словам Савельева, обогнали свое время. Однако российской гражданской авиации требуются подобные авиалайнеры, за ними стоит будущее.