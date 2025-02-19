В России планируют создать перечень стратегически значимых лекарств

Ранее директор по новым продуктам, член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская рассказала, что первый отечественный прорывной препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид) выходит на рынок. Она отметила, что компании удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции, и можно быть уверенными в строении и в качестве каждой молекулы препарата.