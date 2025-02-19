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В России планируют создать перечень стратегически значимых лекарств

Депутаты Госдумы предложили создать в России список стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), которые будут производиться на территории страны, а государство будет осуществлять их закупку напрямую у производителей.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Комитет Госдумы по охране здоровья 19 февраля рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении. Правительство займется определением порядка и критериев формирования данного перечня. Об этом в среду рассказали в Парламентской газете.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев, выступая на заседании комитета, пояснил, что под стратегически значимыми лекарствами подразумеваются препараты, необходимые для удовлетворения приоритетных потребностей здравоохранения, включая профилактику и лечение наиболее распространенных в России заболеваний.

«Подчеркивается необходимость производства данной категории лекарственных препаратов в нашей стране», — добавил он.

Ранее директор по новым продуктам, член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская рассказала, что первый отечественный прорывной препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид) выходит на рынок. Она отметила, что компании удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции, и можно быть уверенными в строении и в качестве каждой молекулы препарата.