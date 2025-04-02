В России планируют создать искусственное сердце из керамики

Краус отметил, что существующие искусственные аналоги левого желудочка сердца имеют высокую цену и их применение требует тщательного выбора пациентов. Совместно с Национальным исследовательским медицинским центром им. ак. Мешалкина ученые работают над улучшением биосовместимости, долговечности и энергоэффективности нового устройства.
«Мы его начали разрабатывать. <…> Мы говорим о том, что [искусственное сердце] может повысить температуру тела человека не более чем на 0,2 градуса», — добавил Краус. Для этого в конструкции будут использоваться магнитные подвесы, которые минимизируют нагрев при движении крови.
Исследователи также планируют внедрить беспроводную передачу энергии к устройству через кожу. На данный момент подготовлены чертежи и численные расчеты, а керамика выбрана в качестве основного материала, чтобы избежать перегрева.
Ранее исследователи из НИУ ВШЭ получили грант Российского научного фонда на изучение механизмов зрительного восприятия движений при аутизме, что необходимо для раскрытия нейрокогнитивных механизмов, лежащих в основе трудностей социального взаимодействия при аутизме. Собранные учеными сведения помогут разработать новые методы улучшения социальных навыков у носителей аутизма.