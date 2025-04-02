В России планируют создать искусственное сердце из керамики

«Мы его начали разрабатывать. <…> Мы говорим о том, что [искусственное сердце] может повысить температуру тела человека не более чем на 0,2 градуса», — добавил Краус. Для этого в конструкции будут использоваться магнитные подвесы, которые минимизируют нагрев при движении крови.