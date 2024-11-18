В России планируют повысить штрафы за нарушения ПДД

Согласно проекту, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф возрастет с 30 000 до 45 000 рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.