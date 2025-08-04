Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России планируют построить первый город для многодетных семей

В Новгородской области может появиться первый в России город, ориентированный на многодетные семьи. Об этом сообщила предприниматель, автор программы «Дети — это счастье» и проекта «Менделеевград» Ольга Курбатова.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

По словам Курбатовой, город под рабочим названием «Менделеевград» будет построен на территории площадью 150 га. «Нигде в мире ничего подобного мы не нашли и станем в этом первыми. Численность населения города составит около 5 тысяч человек, 2,6 тысячи из которых — дети», — отметила она на заседании Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ РФ и комиссии по архитектурно-строительному проектированию Общественного совета при Минстрое России.

«Менделеевград» будет реализован в три этапа и в настоящее время находится на стадии проектирования, сообщил управляющий проектом Виктор Дуда. «По планам — в течение этого года подготовить всю проектную документацию и в 2026 году выйти на строительную площадку», — уточнил он. Согласно градостроительной концепции, город будет включать четыре кластера: жилой, научно-производственный, общественно-деловой и туристический.

Как указано в презентации проекта, «Менделеевград» предполагает смешанный тип малоэтажного жилья и среду, адаптированную для семей с детьми. Основная цель проекта — стимулирование демографического роста в России. Реализация запланирована до 2032 года. Предполагаемая стоимость квадратного метра жилья составит 100 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили предоставить многодетным семьям приоритетное право на получение социального жилья.