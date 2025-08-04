В России планируют построить первый город для многодетных семей

По словам Курбатовой, город под рабочим названием «Менделеевград» будет построен на территории площадью 150 га. «Нигде в мире ничего подобного мы не нашли и станем в этом первыми. Численность населения города составит около 5 тысяч человек, 2,6 тысячи из которых — дети», — отметила она на заседании Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ РФ и комиссии по архитектурно-строительному проектированию Общественного совета при Минстрое России.