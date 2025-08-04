В России планируют построить первый город для многодетных семей

По словам Курбатовой, город под рабочим названием «Менделеевград» будет построен на территории площадью 150 га. «Нигде в мире ничего подобного мы не нашли и станем в этом первыми. Численность населения города составит около 5 тысяч человек, 2,6 тысячи из которых — дети», — отметила она на заседании Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ РФ и комиссии по архитектурно-строительному проектированию Общественного совета при Минстрое России.
«Менделеевград» будет реализован в три этапа и в настоящее время находится на стадии проектирования, сообщил управляющий проектом Виктор Дуда. «По планам — в течение этого года подготовить всю проектную документацию и в 2026 году выйти на строительную площадку», — уточнил он. Согласно градостроительной концепции, город будет включать четыре кластера: жилой, научно-производственный, общественно-деловой и туристический.
Как указано в презентации проекта, «Менделеевград» предполагает смешанный тип малоэтажного жилья и среду, адаптированную для семей с детьми. Основная цель проекта — стимулирование демографического роста в России. Реализация запланирована до 2032 года. Предполагаемая стоимость квадратного метра жилья составит 100 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме предложили предоставить многодетным семьям приоритетное право на получение социального жилья.