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В России планируют открывать космоклассы

Движение «Народный фронт» в сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос» объявило о намерении открыть пять космоклассов в России.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это уникальный момент, потому что “Роскосмос” совместно с “Народным фронтом” по поручению президента запускает проект оснащения классов по всей стране, именно созданию космических классов», — отметила амбассадор «Народного фронта» Полина Цветкова, ее слова приводят Известия.

В классах будут установлены компьютеры, интерактивные доски и наборы для сборки мини-спутников.

«Перед “Роскосмосом” и другими космическими компаниями стоит задача развития многоспутниковых группировок, а вот такой конструктор позволяет максимально эффективно погрузить ребят в задачу создания спутников», — прокомментировал директор административного департамента «Роскосмоса» Дмитрий Шишкин.

Цель проекта «Космический класс» заключается в том, чтобы сделать российское космическое образование доступным для молодежи, чтобы они могли продолжить обучение в специализированных вузах и колледжах, а затем трудоустроиться на предприятиях отрасли.

«Мы заинтересованы в омоложении отрасли, в приходе молодых, пытливых умов к нам, поэтому эта работа не прекращается ни на минуту».

Олег Кононенко
Командир отряда космонавтов «Роскосмоса»

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее рассказал, что российская система подготовки космонавтов является лучшей в мире.

Ранее сообщалось, что в 2027 году российские космонавты начнут тренировки на специальном корабле-тренажере пилотируемого транспортного корабля для прогнозируемых полетов на Российскую орбитальную станцию и Луну.