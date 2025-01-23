В России планируют открывать космоклассы

В классах будут установлены компьютеры, интерактивные доски и наборы для сборки мини-спутников.
«Перед “Роскосмосом” и другими космическими компаниями стоит задача развития многоспутниковых группировок, а вот такой конструктор позволяет максимально эффективно погрузить ребят в задачу создания спутников», — прокомментировал директор административного департамента «Роскосмоса» Дмитрий Шишкин.
Цель проекта «Космический класс» заключается в том, чтобы сделать российское космическое образование доступным для молодежи, чтобы они могли продолжить обучение в специализированных вузах и колледжах, а затем трудоустроиться на предприятиях отрасли.
«Мы заинтересованы в омоложении отрасли, в приходе молодых, пытливых умов к нам, поэтому эта работа не прекращается ни на минуту».
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее рассказал, что российская система подготовки космонавтов является лучшей в мире.
Ранее сообщалось, что в 2027 году российские космонавты начнут тренировки на специальном корабле-тренажере пилотируемого транспортного корабля для прогнозируемых полетов на Российскую орбитальную станцию и Луну.