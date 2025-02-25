В России планируют изменить правила выплаты премий

Согласно поправкам, руководители обязаны учитывать не только качество и продолжительность работы сотрудников, но и наличие дисциплинарных взысканий. Однако это не отменяет их права делать замечания или увольнять работников при серьезных нарушениях. Главное нововведение — гарантии для сотрудников, что их премии не будут снижены без оснований.
Изменения касаются статьи 135 Трудового кодекса, и они вызваны постановлением Конституционного суда, который признал некоторые положения закона некорректными. Суд отметил, что премиальные выплаты могут составлять значительную часть заработной платы, и важно учитывать соразмерность между проступком работника и последствиями, рассказали в Парламентской газете.
На данный момент работодатели могут назначать премии в зависимости от финансовых результатов компании. Однако, согласно новым поправкам, снижение премии не может превышать 20% от месячной зарплаты и касается только стимулирующих выплат. Если таких выплат нет, то и снижение зарплаты за дисциплинарные нарушения не может быть применено.
«Согласно правительственным поправкам, работодатель не имеет права объявлять снижение премии работнику более чем на 20 процентов от месячной заработной платы и только в отношении тех выплат, которые являются стимулирующими. То есть работодатель в соответствии с коллективным договором, соглашением или иным локальным нормативным актом может устанавливать виды, размеры премий, сроки их выплат в зависимости, например, от качества, эффективности, продолжительности работы конкретного работника, от наличия или отсутствия у него дисциплинарных взысканий», — сказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Как отмечается, трудовое законодательство не устанавливает минимальные или максимальные размеры премий, что позволяет работодателям самостоятельно определять их. Премии могут быть как систематическими, так и разовыми, выплачиваемыми по результатам работы или при возникновении особых обстоятельств.
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