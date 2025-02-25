В России планируют изменить правила выплаты премий

«Согласно правительственным поправкам, работодатель не имеет права объявлять снижение премии работнику более чем на 20 процентов от месячной заработной платы и только в отношении тех выплат, которые являются стимулирующими. То есть работодатель в соответствии с коллективным договором, соглашением или иным локальным нормативным актом может устанавливать виды, размеры премий, сроки их выплат в зависимости, например, от качества, эффективности, продолжительности работы конкретного работника, от наличия или отсутствия у него дисциплинарных взысканий», — сказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.