Новые кадры: в России добавят современные профессии для туриндустрии

Сейчас в сфере туризма работает 1 миллион человек, однако потребность в кадрах составляет около 250 тысяч. По прогнозам, к 2030 году эта цифра возрастет до 400 тысяч. В настоящее время 74% сотрудников отелей не имеют соответствующей квалификации.