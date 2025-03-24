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Новые кадры: в России добавят современные профессии для туриндустрии

В ближайший год в России запланированы изменения в перечне профессий в области туризма и гостеприимства. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что будет исключен устаревший набор профессий и добавлены новые, соответствующие современным требованиям.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Национальный экспертный совет по развитию кадрового потенциала в данной отрасли, созданный 21 марта 2025 года, займется актуализацией образовательных программ высшего и среднего образования, акцентируя внимание на практической подготовке студентов.

«Она (сфера туризма и гостеприимства — прим. ред.) сейчас стремительно развивается — в рамках нацпроектов продолжается строительство отелей, парков развлечений и других объектов, что потребует новых сотрудников», — отметил Решетников, добавив, что необходимо подготовить более 160 тысяч специалистов к 2030 году.

Среди задач совета — разработка типовых программ подготовки и обновление контрольных цифр приема. «Всё это поможет увязать работу образовательных учреждений и потребности бизнеса», — подчеркнул министр.

Сопредседатель совета Амбарцум Галустов отметил, что необходимо создать единые подходы к образовательным программам по всей стране. Ожидается, что новые направления будут включены в перечень профессий, а устаревшие — исключены.

Сейчас в сфере туризма работает 1 миллион человек, однако потребность в кадрах составляет около 250 тысяч. По прогнозам, к 2030 году эта цифра возрастет до 400 тысяч. В настоящее время 74% сотрудников отелей не имеют соответствующей квалификации.

Эксперты подчеркивают необходимость перехода на практико-ориентированное обучение, чтобы подготовить специалистов, соответствующих требованиям современной индустрии.

Ранее сообщалось, что 2024 год стал рекордным для внутреннего туризма РФ с суммарным показателем 92−96 миллионов турпоездок. При этом эксперты также отмечают рост интереса к этнотуризму — знакомству с культурой коренных народов регионов и желание погрузиться в родную историю.