В России перепутали двух Дантесов

«Друзья, у меня есть новости про Дантеса, который не Эдмон, а Жорж Шарль», — так начинается один из постов в телеграм-канале петербургской юристки Юлии Коноваловой. Как это ни удивительно, два героя с одним именем, жившие в XIX веке, в самом деле оказались способны попасть в новости в 2025 году — и все благодаря опечатке.
Дантес, как известно каждому школьнику — это фамилия убийцы поэта Александра Пушкина. А еще Дантес — это фамилия главного героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»: его школьники тоже часто читают, хоть произведение и не входит в обязательную программу.
Вот только имена у двух Дантесов разные: реального, чья пуля погубила «солнце русской поэзии», звали Жорж Шарль, а его литературного однофамильца — Эдмон. Казус, который обнаружила Юлия Коновалова, заключается в том, что, кажется, в Министерстве культуры имена перепутали.
Место дуэли Дантеса и Пушкина, произошедшей в Санкт-Петербурге на Черной речке — это объект исторического и культурного наследия федерального значения. Его статус зафиксирован в постановлении Правительства Российской Федерации 2001 года, приказе Министерства культуры РФ 2017 года и в распоряжении КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга) 2023 года.
Просматривая эти документы, Юлия вдруг увидела, что «во всех этих документах Дантес именуется как Э. Дантес». В своем телеграм-канале Юлия рассказывает, что сразу вспомнила героя романа Дюма, но усомнилась в своей экспертности, поэтому сперва позвонила в музей-квартиру А. С. Пушкина и перечитала исторические документы. Эксперты подтвердили: Пушкина на дуэли ранил вовсе не Эдмон, а Жорж Шарль Дантес.
«Может быть буква “Э” на клавиатуре рядом с буквой “Ж”. А может, исполнитель тоже зачитывался романами Дюма. И даже есть версия, что это подтверждает теорию, что А. С. Пушкин выжил и стал подписываться как А. Дюма», — делится разными объяснениями ошибки девушка.
Настоящая проблема началась позже: оказалось, что опечатку очень трудно исправить — каждая из организаций ждет, когда другая изменит свой документ первой, и процесс тянется уже два года, с начала 2023 года.
«В ответ на мое обращение с просьбой исправить ошибку, пришел ответ из КГИОП. Где они написали, что ошибка есть. Но исправить ее не могут, пока не исправят в постановлении Правительства. Они сообщат в Министерство культуры Российской Федерации. Прошел год, изменений не последовало».
В январе 2024 года Юлия написала уже в Министерство культуры — там ответили, что ждут подтверждения ошибки от КГИОП. Летом 2024 года она вновь написала в КГИОП Санкт-Петербурга: в этот раз комитет отчитался, что направил обращение в Министерство культуры, но в документах ничего не изменилось.
«В январе 2025 года (прошло два года с момента, как в Министерстве культуры РФ узнали о досадной опечатке) я снова им написала. Я получила ответ, что для исправления приказа Министерства культуры РФ нужно исправить ошибку в постановлении Правительства РФ. КГИОП СПб должен ее исправить и представить документы об этом в Министерство культуры РФ. Тогда они исправят свой приказ», — продолжает пересказывать долгую переписку Юлия, отмечая, что последний отказ она получила 10 февраля, в день смерти поэта.
Теперь юристка размышляет над тем, имеет ли смысл подавать на государственные организации в суд — но отмечает, что «не очень понятно, чем нарушаются мои права. И чем доказать без экспертизы, что Дантеса звали все-таки Жорж Шарль».
Ранее публиковали объяснение врача, почему Пушкин скончался в результате той роковой дуэли, несмотря на то, что вначале был лишь ранен.