В России перепутали двух Дантесов

«В январе 2025 года (прошло два года с момента, как в Министерстве культуры РФ узнали о досадной опечатке) я снова им написала. Я получила ответ, что для исправления приказа Министерства культуры РФ нужно исправить ошибку в постановлении Правительства РФ. КГИОП СПб должен ее исправить и представить документы об этом в Министерство культуры РФ. Тогда они исправят свой приказ», — продолжает пересказывать долгую переписку Юлия, отмечая, что последний отказ она получила 10 февраля, в день смерти поэта.