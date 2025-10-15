В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

«Если Великобритания, так сказать, настоятельно зовет нас уже которую неделю в гости, то может и накаркать. Но это они нагнетают для своих жителей, мы к этому не сильно прислушиваемся, нам эти угрозы слух не режут. А вот у них проблемы внутри страны довольно серьезные, потому что очень много денег приходится расходовать на военный бюджет. Они же не обладают таким экономическим потенциалом, как Россия, поэтому они начинают “встречать” нас», — прокомментировал Колесник.