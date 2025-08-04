В России отреагировали на сообщения о финальной точке СВО

Концом всей СВО могут стать результаты переговоров, но при условии, что будут выполнены требования России, уточнил он, подчеркнув, что точки на поле боя просто нет. Задачи СВО остаются прежними: четыре области, денацификация и демилитаризация, а также внеблоковый статус Украины, считает Колесник.