В России отмечают день святого Николая Чудотворца, или «Николу Вешнего»

Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Наиболее известна история про трех сестер. У их отца не было денег на приданое. Он уже думал отдать дочерей в блудницы. Святой Николай прознал о несчастье и несколько ночей подряд подбрасывал к дому мешочки с золотом. И таким образом спас семью от позора.