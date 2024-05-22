В России отмечают день святого Николая Чудотворца, или «Николу Вешнего»

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, родился в греческой колонии римской провинции Ликия (ныне территория Турции) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские.
По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря и 22 мая. В народе эти праздники именуются соответственно «Никола зимний» и «Никола вешний». Первая дата приурочена ко дню кончины святого. А вторая установлена в память о перенесении его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в город Бари. Произошло это в XI столетии.
В 1087 году итальянские купцы тайно вывезли святыню. Объясняли они это желанием спасти мощи от уничтожения турками-мусульманами, которые в то время бесчинствовали во владениях греческой империи в Малой Азии.
Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Наиболее известна история про трех сестер. У их отца не было денег на приданое. Он уже думал отдать дочерей в блудницы. Святой Николай прознал о несчастье и несколько ночей подряд подбрасывал к дому мешочки с золотом. И таким образом спас семью от позора.
Эту легенду особенно любили на Руси, где Угодника стали почитать почти сразу после принятия христианства. К тому же, у славян образ Чудотворца соединился с фигурой языческого бога Велеса, покровителя скота. Отсюда — множество любопытных обрядов и обычаев, установленных в его честь: веселые посиделки «никольщины», «закликание лета», «хождение в жито» перед посевной и многие другие.
Сегодня большинство этих ритуалов забыто. Да и, как подчеркивают священнослужители, православным верующим воспринимать их всерьез не следует. Для них важно помнить другое — что Николай Угодник оказывает помощь обращающимся к нему с молитвой в самых разных жизненных ситуациях.