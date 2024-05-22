Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отмечают день святого Николая Чудотворца, или «Николу Вешнего»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Православные верующие отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. В народе праздник называли «Никола Вешний».

Источник: РИА "Новости"

Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, родился в греческой колонии римской провинции Ликия (ныне территория Турции) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские.

По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря и 22 мая. В народе эти праздники именуются соответственно «Никола зимний» и «Никола вешний». Первая дата приурочена ко дню кончины святого. А вторая установлена в память о перенесении его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в город Бари. Произошло это в XI столетии.

В 1087 году итальянские купцы тайно вывезли святыню. Объясняли они это желанием спасти мощи от уничтожения турками-мусульманами, которые в то время бесчинствовали во владениях греческой империи в Малой Азии.

Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Наиболее известна история про трех сестер. У их отца не было денег на приданое. Он уже думал отдать дочерей в блудницы. Святой Николай прознал о несчастье и несколько ночей подряд подбрасывал к дому мешочки с золотом. И таким образом спас семью от позора.

Эту легенду особенно любили на Руси, где Угодника стали почитать почти сразу после принятия христианства. К тому же, у славян образ Чудотворца соединился с фигурой языческого бога Велеса, покровителя скота. Отсюда — множество любопытных обрядов и обычаев, установленных в его честь: веселые посиделки «никольщины», «закликание лета», «хождение в жито» перед посевной и многие другие.

Сегодня большинство этих ритуалов забыто. Да и, как подчеркивают священнослужители, православным верующим воспринимать их всерьез не следует. Для них важно помнить другое — что Николай Угодник оказывает помощь обращающимся к нему с молитвой в самых разных жизненных ситуациях.