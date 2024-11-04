В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.