В России отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Казанский образ — один из самых почитаемых в России. И в церковном календаре ему посвящено сразу два праздника. Первый — 21 июля — приурочен ко дню чудесного обретения образа в Казани в 1579-м году. Тогда город почти полностью уничтожил страшный пожар. Но на одном пепелище была найдена икона Богородицы, нетронутая пламенем.
Второй праздник, посвященный Казанской иконе был установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612-м. По легенде, один из чтимых списков этой иконы находился в ополчении Минина и Пожарского.
Перед решающим боем русское войско всю ночь молилось перед святыней. Именно Божией Матери верующие приписывают победу в сражении 4 ноября и освобождение Москвы от иноземных захватчиков.
В честь этого события князь Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти триста лет и хранился список иконы. Сегодня же он находится в столичном Богоявленском кафедральном соборе.
Поначалу торжества в память о событиях 1612-ого года проходили только в Москве. Но после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, праздник стали отмечать во всем Русском царстве. В наши дни к церковному торжеству присоединилось светское. С 2005-го года в России 4 ноября отмечают День народного единства.
Верующие же почитают икону Казанской Богоматери как заступницу от разных бед. К ней в своих молитвах обращаются все те, кто нуждается в помощи и поддержке.