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В России открыли гильдию мастеров пряничного дела

Она занимается пряниковедением и помогает мастерам осваивать традиции ремесла.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Пряники — традиционное русское лакомство, история которого насчитывает много веков. В их изготовлении важно правильное тесто, начинка — а еще декор, ведь многие печатные пряники тоже создаются по традиционной технологии.

Несмотря на богатую историю, изготовление пряников не считалось отдельной профессией. Из-за этого многие пряничники не решаются открывать свои мастерские, развивать дело или продвигать свой бренд.

К счастью, недавно это было исправлено — в России появилась официальная Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков (мастеров, которые вырезают специальные формы для изготовления печатных пряников).

23 сентября Министерство юстиции РФ зарегистрировало Гильдию пряничников, и теперь все мастера пряничного дела, вступившие в гильдию, получат официальный статус.

Гильдия ставит своими задачами популяризацию пряничного дела в регионах, обучение мастеров, сохранение опыта и разнообразных традиций — а еще, например, проводит конференцию «Мир пряника», в рамках которой читают целый курс по пряниковедению.

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