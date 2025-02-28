В России откроют центры реабилитации для родителей с зависимостями

В разговоре с РИА Новости омбудсмен отметила, что в 2025 году в Калуге пройдет крупный форум, посвященный поддержке родителей с зависимостями. По ее словам, очень важно обсуждать эту тему, привлекать в регионы специалистов, которые будут помогать таким семьям.
Львова-Белова привела пример успешной практики в регионах страны. «Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить», — добавила она.
По словам омбудсмена, зависимости родителей являются одной из основных причин социального сиротства, и поэтому необходимо разработать эффективные методы помощи таким семьям.
Ранее эксперты назвали фразу родителей, делающую их детей несчастными.