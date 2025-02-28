В России откроют центры реабилитации для родителей с зависимостями

Львова-Белова привела пример успешной практики в регионах страны. «Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить», — добавила она.