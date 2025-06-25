В России ограничат прокат фильмов, противоречащих традиционным ценностям

Документ разработан в развитие президентского указа 2022 года, закрепившего перечень из 17 традиционных ценностей. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, основанием для отказа в прокатном удостоверении станет пропаганда отрицания этих ценностей.
Нормализация отсутствия здоровых семейных отношений, романтизация мест заключения — вот что некоторые прокатчики продвигают ради прибыли, отметил Горелкин. Он подчеркнул, что минимальный размер госпошлины за удостоверение (3,5 тыс. рублей) делает новые меры экономически оправданными для отрасли, объем которой в 2024 году составил 120 млрд рублей.
Глава комитета по защите семьи Нина Останина предложила создать при Минкультуры общественный совет для оценки содержания фильмов.
Какие фильмы могут запретить
Зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный обратился к авторам инициативы с просьбой привести примеры фильмов, которые могут быть запрещены к показу. Первый зампред IT-комитета Антон Ткачев предположил, что такие фильмы, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Надя ушла от жениха к Лукашину, увиденному ею впервые, вряд ли соответствуют современным ценностям.
Он также отметил, что фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» можно рассматривать как пропаганду супружеской измены, а «Операцию “Ы”» Леонида Гайдая — как пропаганду воровства. Ткачев подчеркнул, что лично он не выступает за запрет этих фильмов, но считает, что проблемы правоприменения неизбежны. В качестве примера он также упомянул фильмы «Джентльмены удачи» и «Здравствуйте, я ваша тетя», где мужчины переодеваются в женщин.
В ходе дискуссии депутаты отметили, что если российские кинотеатры подчинятся новому закону, то зарубежные сервисы, которые официально покинули Россию, продолжат распространять контент через пиратские каналы. Борьба с пиратством, по словам депутатов, остается отдельной задачей.
Законопроект был принят в первом чтении. Депутаты договорились внести значительные поправки и продолжить работу над документом.
Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко сообщила о разработке нового законопроекта, направленного на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей России.