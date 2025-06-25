В России ограничат прокат фильмов, противоречащих традиционным ценностям

Он также отметил, что фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» можно рассматривать как пропаганду супружеской измены, а «Операцию “Ы”» Леонида Гайдая — как пропаганду воровства. Ткачев подчеркнул, что лично он не выступает за запрет этих фильмов, но считает, что проблемы правоприменения неизбежны. В качестве примера он также упомянул фильмы «Джентльмены удачи» и «Здравствуйте, я ваша тетя», где мужчины переодеваются в женщин.