В России ограничат продажу скоропортящейся продукции

В Минэкономразвития представили законопроект, согласно которому интернет-площадки смогут принимать такую пищу на продажу исключительно от торговых сетей или от продавцов, имеющих место на розничном рынке, где они уже реализуют эту продукцию. Эти ресурсы смогут продавать блюда собственного производства, если они будут нести за них ответственность, обеспечив их безопасность и качество, в том числе будут наносить маркировку и проходя обязательную сертификацию, сообщает «Роскачество».