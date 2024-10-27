В России ограничат продажу скоропортящейся продукции

В Минэкономразвития представили законопроект, согласно которому интернет-площадки смогут принимать такую пищу на продажу исключительно от торговых сетей или от продавцов, имеющих место на розничном рынке, где они уже реализуют эту продукцию. Эти ресурсы смогут продавать блюда собственного производства, если они будут нести за них ответственность, обеспечив их безопасность и качество, в том числе будут наносить маркировку и проходя обязательную сертификацию, сообщает «Роскачество».
Эксперты отмечают, что доставка продуктов развивается высокими темпами. Ожидается, что в ближайшие два года оборот превысит 1 трлн рублей. При этом скоропортящиеся продукты нужно хранить и транспортировать при особых условиях, что сложно гарантировать без четких правил и ответственности со стороны продавцов.
Кроме того, специалисты предлагают дополнить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» новой статьей 13.1 «Правила реализации продовольственных скоропортящихся товаров посредством цифровой платформы».
Госдума уже готова поддержать новую инициативу, но при этом депутаты полагают, что в ней должны быть учтены интересы как покупателей, так и бизнеса. Иными словами, усилить контроль над продажами таких продуктов необходимо для защиты здоровья потребителей, но важно не переборщить с жесткостью регулирования.
Сейчас многие заказывают через Интернет такой продукт, как дубайский шоколад. Ранее мы рассказывали, что это такое, почему он так популярен, в чем его польза и вред.