В России одновременно со всем миром выйдет последний роман Маркеса

Источник: АСТ

Одновременно со всем миром в России выйдет последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса (1927−2014) «Увидимся в августе», сообщили РБК Life в редакции NeoClassic издательства АСТ. Мировая премьера состоится 6 марта 2024 года.

Габриэль Гарсиа Маркес — лауреат Нобелевской премии и автор культовых бестселлеров «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и «Полковнику никто не пишет».

«Увидимся в августе» выйдет только через 10 лет после смерти писателя. Последние годы жизни Маркес не мог полностью посвятить себя работе над романом из-за проблем со здоровьем. Книгу он счел недостаточно совершенной и отказался представлять ее на суд аудитории. Но сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча решили опубликовать произведение.

«Нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо: неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека — особенно в любви. Любовь — возможно, главная тема всего его творчества», — говорят потомки легенды мировой литературы.

События в книге разворачиваются в течение нескольких лет на маленьком острове в Карибском море. Героиня романа снимает номер в захудалой гостинице, посещает могилу матери днем, а ночью проводит время в гостиничном баре. У нее счастливая семья, но каждый год она отправляется на отдаленный остров, чтобы провести ночь в объятиях случайного любовника.

За перевод на русский отвечает кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры романской филологии филологического факультета СПбГУ Дарья Синицына. Она переводила и другие романы Маркеса — «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Шалая листва». Кроме того, благодаря ней русскоязычные читатели прочли работы Марио Варгаса Льосы «Город и псы», Эрнана Риверы Летельера «Фата-моргана любви с оркестром» и «Искусство воскрешения».

Ранее Анджей Сапковский рассказал, когда выйдет его новая книга из «Саги о ведьмаке». По словам писателя, последняя часть «Ведьмака» еще в разработке. Автор считает, что в его родной Польше роман поступит в продажу в конце 2024 года, а на международном рынке произведение появится уже в 2025-м.