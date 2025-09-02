В России объяснили решение о блокировке заявки Азербайджана на вступление в ШОС

Он напомнил, что Алиев во время встречи с премьер-министром Пакистана Мианом Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Китае поздравил Исламабад с победой над Индией. При этом, считает эксперт, это не могло повлиять на решение индийской стороны заблокировать заявку Баку, хотя сам Алиев посчитал, что это ничто иное как месть за поддержку южноазиатского государства.