СМИ: в России обсуждают повышение пособия для беременных студенток

На 2024 год государственная академическая стипендия составляет 2067 рублей в месяц для студентов университетов и 539 рублей для учащихся колледжей и техникумов. Источники финансирования пособия включают федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. Депутат Яна Лантратова уже предложила повысить пособие до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), однако, судя по информации от одного из источников, такой вариант не рассматривается.