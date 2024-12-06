СМИ: в России обсуждают повышение пособия для беременных студенток

По действующему законодательству, пособие для студенток, обучающихся по программам высшего, среднего профессионального и технического образования, устанавливается в размере стипендии. Однако если студентка не получает стипендию или учится на коммерческой основе, пособие равняется минимальному размеру академической стипендии, установленной образовательным учреждением. Эта система потенциально может быть изменена.
Как сообщает издание «Ведомости», два федеральных чиновника, знакомые с ходом обсуждения, подтвердили, что текущие параметры пособия еще не определены, но идет сближение позиций по различным подходам.
На 2024 год государственная академическая стипендия составляет 2067 рублей в месяц для студентов университетов и 539 рублей для учащихся колледжей и техникумов. Источники финансирования пособия включают федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. Депутат Яна Лантратова уже предложила повысить пособие до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), однако, судя по информации от одного из источников, такой вариант не рассматривается.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что одной из основных задач демографической политики является снижение среднего возраста матерей при рождении первого ребенка до 20 лет, что должно повысить рождаемость в стране. Тем не менее, не существует мгновенных решений для повышения рождаемости среди студентов.
На данный момент работающим женщинам пособие выплачивается на уровне 100% их среднего заработка за последние два года и длится 140 дней (70 дней до и 70 дней после родов). В 2024 году минимальный размер этого пособия составляет 88 565,4 рубля, а максимальный — 565 562,2 рубля.
Согласно данным Минобрнауки, на июль 2023 года в 543 вузах России обучаются почти 37 000 матерей, из которых около 18 000 воспитывают детей до трех лет. Если пособие будет повышено до уровня МРОТ, для обеспечения этих студенток потребуется около 4,75 млрд рублей в 2024 году.
Состояние демографии в России влияет на все аспекты жизни страны, включая трудовые ресурсы. На январь 2024 года доля детей до 14 лет составляет около 18% населения, трудоспособных граждан — 57%, а пожилых людей — 25%.
Ранее сообщалось, что власти запланировали совершенствование правил предоставления маткапитала, повышение эффективности выплаты алиментов и введение наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек для улучшения демографической ситуации в стране.