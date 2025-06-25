В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов

Если же рассматривать отношение к лотереям среди разных возрастных групп, то здесь оптимистичнее всех выглядит молодежь от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе сразу 5% респондентов верят, что лотерея может изменить жизнь, а 24% воспринимают ее как досуг. При этом молодые люди от 18 до 24 лет чаще всего дистанцируются от участия: 80% ответили, что вообще не играют в лотерею, и только 16% делали это ради интереса.