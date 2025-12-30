В России назвали самые востребованные профессии

Уточняется, что наибольшее количество вакансий для швей сосредоточено в Московской области — это 43% предложений в сфере легкой промышленности. Из Ленинградской и Амурской областей, Татарстана, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края каждый третий запрос касается вакансий монтажников. Особый спрос на водителей наблюдается в Волгоградской, Московской и Самарской областях, а электрогазосварщики востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.