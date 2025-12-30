Популярные темы
В России назвали самые востребованные профессии

«Работа России»: швеи и врачи оказались среди самых востребованных вакансий в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Швеи, водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи оказались самыми востребованными вакансиями среди россиян, следует из данных портала «Работа России».

«По данным портала “Работа России” работодатели по-прежнему делают ставку на рабочие специальности. Топ-5 по числу вакансий: швея, водитель автомобиля, монтажник (в т.ч. технологических турбопроводов, металлоконструкций и ЖБИ), электрогазосварщик, врач», — сообщается в Telegram-канале Роструда.

Уточняется, что наибольшее количество вакансий для швей сосредоточено в Московской области — это 43% предложений в сфере легкой промышленности. Из Ленинградской и Амурской областей, Татарстана, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края каждый третий запрос касается вакансий монтажников. Особый спрос на водителей наблюдается в Волгоградской, Московской и Самарской областях, а электрогазосварщики востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.