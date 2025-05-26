В России назвали самые частые нарушения прав школьников на ЕГЭ

Среди типичных нарушений — нехватка страниц в экзаменационных материалах, неисправность техники, посторонний шум в аудитории, а также слишком высокая температура из-за неработающего кондиционера или закрытых окон.
«Апелляцию по факту нарушения процедуры школьник должен подать сразу на месте, не покидая пункт проведения экзамена (ППЭ). Важно, что, если школьник покинул ППЭ, подать апелляцию по нарушению процедуры он уже не сможет», — пояснила Подсухина.
При выявлении проблемы нужно незамедлительно обратиться к члену экзаменационной комиссии. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых остается у выпускника. Педагог также рекомендует подробно описывать в документе все детали нарушения, сохраняя при этом спокойствие и вежливость в общении с организаторами.
Основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано свыше 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники текущего года.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что мнение о том, будто на ЕГЭ требуют знаний, которых нет в школьной программе, — это стереотип.