В России назвали самые частые нарушения прав школьников на ЕГЭ

При выявлении проблемы нужно незамедлительно обратиться к члену экзаменационной комиссии. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых остается у выпускника. Педагог также рекомендует подробно описывать в документе все детали нарушения, сохраняя при этом спокойствие и вежливость в общении с организаторами.