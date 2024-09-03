В России научились определять депрессию по пульсу

«Когда человек сталкивается со сложной задачей, он испытывает стресс. Он может допускать ошибки, это нормально и не зависит от психического здоровья. Однако на переломном моменте сложности, когда с задачей еще можно справиться, но объем внимания уже на максимуме, у людей с признаками ментальных расстройств средний пульс учащается, и мы видим более яркую, акцентированную картину изменений сердечного ритма», — пояснила Евгения Альшанская, младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.