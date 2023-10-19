В России нашли уникальное оружие Смутного времени

Клевец — холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для нанесения точечного удара. Клевцы были непременным атрибутом вооружения польской шляхты, имели широкое распространение на территории Венгрии, встречались у русской знати.

«По предварительным данным, клевец датируется концом XVI — первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов», — сообщил заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

Ученый рассказал, что данный редкий образец был случайно обнаружен на территории засек в Щекинском районе Тульской области во время археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX—X вв. еков.

Поверхность клевца богато украшена серебром (плакирована). При расчистке оружия под слоем земли и коррозии были обнаружены многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков.

«Находка, которая сейчас у меня на реставрации, выполнена из стали, имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Первоначальный вес артефакта до реставрации составлял 382 грамма», — рассказал реставратор высшей категории Виталий Шмелев.

Ученые считают, что находка из Тульских засек связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения того времени, например польско-венгерскую саблю конца XVI — начала XVII века.

Аналоги клевца из Тульских засек хранятся в музейных собраниях московской Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа и Артиллерийского музея. В основном это предметы, являющиеся парадным оружием, маркирующим статус их владельцев.

«Такой богато украшенный клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например князю или воеводе», — отмечает Столяров.

Как рассказали в музее «Куликово поле», клевец был обнаружен на границах Московского государства конца XVI — начала XVII века, где в Смутное время была крайне напряженная обстановка. К окончанию Смуты в Епифани осели казачьи войска атамана Заруцкого, опекавшего жену Лжедмитрия I Марину Мнишек и его малолетнего сына. Тогдашняя ситуация в регионе описана, например, в работе Александра Лаврентьва «Епифань и Верхний Дон в XII—XVII вв. еках», где клевцы вместе с саблями, ножами и кинжалами представлены в качестве иллюстрации холодного оружия «противоборцев».

В данный момент клевец, обнаруженный археологами музея-заповедника «Куликово поле», проходит атрибутацию. После уточнения датировки он будет представлен на выставках, посвященных истории Засечной черты.