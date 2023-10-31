В России нашли способ утроить прочность сплава для аэрокосмоса

Cварка взрывом — наиболее эффективный и зачастую единственный способ соединения многих металлов, рассказали специалисты. Эта технология предполагает соударение металлических пластин, одна из которых разгоняется до нескольких сот метров в секунду за счет детонации специального заряда.

Как объяснили ученые, наиболее частый дефект, возникающий в процессе сварки взрывом, — формирование оплавленных участков, состоящих из смеси двух металлов, так называемых интерметаллидов. Они существенно снижают механическую прочность и электропроводность композита.

Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали две методики повышения качества термостойких композитов из стали и алюминия, получаемых сваркой взрывом.

По их словам, обе технологии позволяют избежать формирования интерметаллических очагов, отсутствие которых критически важно для аэрокосмической отрасли и ряда других ответственных применений данных материалов.

«Мы впервые в мире создали принципиально новую технологию сварки взрывом с одновременным ультразвуковым воздействием, позволяющую создавать бездефектные металлические композиты. Другой предложенный нами путь — интеграция между пластинами стали и алюминия особого барьера из хрома, также устраняющего дефекты и повышающего долговечность материала», — рассказал доцент кафедры оборудования и технологии сварочного производства ВолгГТУ Евгений Кузьмин.

По словам авторов, прочность слоев на отрыв у композита с барьерным слоем повышается почти в три раза, а удельное переходное электросопротивление снижается более чем в два раза. Близкие к этому показатели достигаются и за счет ультразвуковой обработки без добавления хромового барьера.

«Аналогичные подходы к этой проблеме в мировой научной литературе отсутствуют. В ходе работы мы провели всесторонний анализ сдвиговой пластической деформации в тонких слоях композитов из металлов с резко отличающимися свойствами и исследовали влияние на свойства совместного действия нескольких высококонцентрированных источников энергии», — отметил Кузьмин.

Полученные фундаментальные данные, как объяснили ученые, дают возможность варьирования режимов обработки для создания целого ряда композитов с уникальными свойствами, а также позволяют экономнее использовать дорогостоящие и дефицитные металлы при производстве сплавов.

Обе предложенные технологии позволят эффективно заменить импортные композиты на отечественные материалы, превосходящие их по качеству, подчеркнули ученые.

В дальнейшем научный коллектив намерен разработать аналогичные решения для медно-алюминиевых и титано-стальных композитов, востребованных в различных отраслях российской промышленности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22−79−00217.