В России нашли способ предотвратить столкновение самолетов с птицами

Напомним, в феврале в России стартовал мониторинг мусорных полигонов, расположенных недалеко от аэропортов. В РЭО уточняли, что специалисты на них проводят орнитологические исследования, так как в последнее время увеличилось количество инцидентов с самолетами из-за птиц. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты вблизи аэродромов гражданской авиации находятся в 52 субъектах страны.