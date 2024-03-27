В России нашли способ переработки отходов общепита в смазку для техники

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) впервые в России создали способ переработки отработанного фритюрного масла в пластичную смазку для подшипников, шарниров и других узлов сельскохозяйственной техники. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры «Автомобильный транспорт» Политехнического института ЮУрГУ Игорь Мухортов.
«Мы первыми в России нашли решение давней проблемы кафе и ресторанов с утилизацией отработанного фритюрного масла. С его утилизацией были проблемы, обычно горелое масло сжигали на кирпичных заводах и малых предприятиях, но в последнее время нормативы на выбросы ужесточились, масляные отходы сжигать теперь запрещено. Поэтому нами был найден рациональный подход к проблеме, впервые в России разработан способ переработки таких отходов в пластичные смазочные материалы», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ученые ЮУрГУ для переработки фритюрного масла предложили использовать технологию переэтерификации, также разработали специальные присадки, которые помогают превратить отходы общепита в более ценный продукт.
«В простейших смесителях, где обеспечивается нагрев и перемешивание с определенными компонентами, мы из масел, подвергшихся термической обработке, получаем высококачественные пластичные смазки. Технология полностью готова к передаче промышленным партнерам, чтобы внедрить ее, понадобится от трех до шести месяцев. Все необходимое оборудование производится в России», — сказал собеседник агентства.
По словам ученого, подобные пластичные смазки идеально подходят для навесного оборудования зерноуборочных комбайнов. Также пластичную смазку можно применять для узлов другой техники, где предусмотрено ее использование.
Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы», созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».