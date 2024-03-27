В России нашли способ переработки отходов общепита в смазку для техники

«Мы первыми в России нашли решение давней проблемы кафе и ресторанов с утилизацией отработанного фритюрного масла. С его утилизацией были проблемы, обычно горелое масло сжигали на кирпичных заводах и малых предприятиях, но в последнее время нормативы на выбросы ужесточились, масляные отходы сжигать теперь запрещено. Поэтому нами был найден рациональный подход к проблеме, впервые в России разработан способ переработки таких отходов в пластичные смазочные материалы», — сказал собеседник агентства.