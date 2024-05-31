В России нашли способ объективно диагностировать паранойю

«Существующие опросники позволяют делать выводы о наличии у пациента паранойи и депрессии в зависимости от количества баллов, которое набрал человек. Но это не всегда объективно. Могут быть какие-то сложные случаи — например, пограничное число баллов или даже ложноположительный результат тестирования. А когда мы во время ответов заглядываем в мозг человека, мы более объективно судим о его состоянии по различным маркерам, которые подтверждают наши выводы», — сказал научный сотрудник БФУ Семен Куркин.
На МРТ ученые видят различия между мозгом больного и здорового человека. Это определенные нейронные сети, то есть взаимодействия между различными участками мозга. Специалисты с помощью МРТ-аппарата получают сигнал из каждой зоны, а затем благодаря математической обработке выявляют связи между ними. И по этим данным находят отличия между разными группами пациентов.