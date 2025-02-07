В России намерены ввести регистрацию электросамокатов и других СИМ

В зависимости от того, насколько превышена скорость, штраф может составлять от 500 до 5 тысяч рублей. За поездку вдвоем на одном электросамокате планируется штраф до 3 тысяч рублей, а за перевозку детей — до 5 тысяч рублей. Законопроект также включает наказания за другие нарушения для электросамокатчиков и велосипедистов.