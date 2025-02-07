В России намерены ввести регистрацию электросамокатов и других СИМ

«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — отметил сенатор.
Шейкин подчеркнул, что новый документ поможет лучше контролировать использование электросамокатов и гироскутеров, а также снизить риск аварий и защитить всех участников дорожного движения.
В апреле 2024 года группа сенаторов, включая Шейкина и председателя комитета по госстроительству Андрея Клишаса, внесла в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за нарушения при управлении электросамокатами и другими СИМ, а также велосипедами. Этот законопроект был принят в первом чтении 10 июля.
Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, предлагается установить штрафы от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и за отказ от медосвидетельствования. Также вводятся штрафы за превышение установленной скорости.
В зависимости от того, насколько превышена скорость, штраф может составлять от 500 до 5 тысяч рублей. За поездку вдвоем на одном электросамокате планируется штраф до 3 тысяч рублей, а за перевозку детей — до 5 тысяч рублей. Законопроект также включает наказания за другие нарушения для электросамокатчиков и велосипедистов.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время на территории Сириуса в Сочи полицейские приступят к патрулированию на электросамокатах.