В России начинаются Святки

Святочный период начинается 6 января, с появлением на небе первой звезды, а заканчивается 19 января. В народе это время еще называли «от звезды до воды». Ведь по церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях -рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.
В первые века Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. Но в IV столетии два праздника были разделены и между ними установился особый период. Именно он и получил название Святки. Церковь в святочные дни призывает верующих радоваться рождению Христа.
По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких и друзей. Часто обмениваются подарками — в память о тех дарах, которые принесли Младенцу Христу волхвы с востока. Не забывали в это время и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.
Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Как правило, готовилось нечетное число блюд. Главное из них — кутья. Праздничный стол дополняли сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.
Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику — Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.
Несмотря на то что Святки — праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. Так у славян с давних пор существовал обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с веселыми песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев угощение и высказывали им добрые пожелания.