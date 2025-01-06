В России начинаются Святки

По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких и друзей. Часто обмениваются подарками — в память о тех дарах, которые принесли Младенцу Христу волхвы с востока. Не забывали в это время и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.