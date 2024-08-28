В России начался подъем заболеваемости коронавирусом, риновирусом и другими ОРВИ

В оперштабе добавили, что за этот же период выздоровел 12 981 человек (на 22,9% больше, чем неделей ранее), 17 человек умерли. Подъем заболеваемости коронавирусом, отметим, начался около месяца назад: 15—21 июля заболеваемость COVID-19 выросла на 1,2% к предыдущей неделе (был зарегистрирован 5431 пациент, 20 умерли). 22—28 июля рост составил уже 14% (6148 заболевших, 23 скончались), а с 29 июля по 4 августа — 28% (7777 новых пациентов, 10 летальных исходов). К концу августа число еженедельно выявляемых случаев и вовсе удвоилось. При этом, как рассказывал «Ъ», из-за легкого течения заболевания диагностируются далеко не все пациенты. Напомним, на пике пандемии — например, в августе 2021 года, — 2,5 тыс. новых случаев выявлялись в одной Москве, а суточный прирост заболевших по стране превышал 22 тысячи человек. Пик выявляемости пришелся на февраль 2022 года, в разгар распространения штамма «омикрон»: так, 10 февраля в России выявили 197 тыс. новых случаев COVID-19.