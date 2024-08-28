В России начался подъем заболеваемости коронавирусом, риновирусом и другими ОРВИ

За прошедшую семидневку в России зарегистрировано около 355 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 18 тыс. случаев COVID-19. Это на 9,5% больше, чем неделей ранее, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре. Причем 16,2% заболевших выявлены в трех субъектах — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
В надзорной службе уточнили, что в структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы «негриппозной этиологии». Чаще всего обнаруживали риновирусы (поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей), вирусы COVID-19 и парагрипп (преимущественно поражает верхние отделы дыхательной системы). Случаи вирусов гриппа единичны, заверили в Роспотребнадзоре.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский поясняет, что существует большое количество вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Среди них самые опасные — вирус гриппа и COVID-19: они способны вызвать тяжелое течение и даже летальный исход. «Все остальные вирусы, в том числе парагрипп и риновирусы, в обиходе мы называем “простуда”. Они не требуют госпитализации, назначения противовирусной терапии, лечатся с помощью домашних средств. Люди, как правило, переносят болезнь на ногах и заражают окружающих, поэтому эти вирусы так распространены. Практически каждый из нас раз или два в год переболевает каким-то из них», — комментирует господин Вознесенский.
Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю увеличилась в России на 33,3%, а число госпитализаций выросло на 37,9%, уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В оперштабе добавили, что за этот же период выздоровел 12 981 человек (на 22,9% больше, чем неделей ранее), 17 человек умерли. Подъем заболеваемости коронавирусом, отметим, начался около месяца назад:
Инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов отмечает, что в конце лета и начале осени за счет низкой температуры и высокой влажности формируются благоприятные условия для вирусов, включая COVID-19. Нельзя исключать и появления новых или более агрессивных штаммов коронавируса, добавляет господин Неронов. В Роспотребнадзоре, впрочем, сообщили, что на территории России доминирующими вариантами остаются линии KS.1 (относится к семейству вариантов FLiRT), JN.1 и JN.1.16.1 (подтипы штамма омикрон). Ситуация остается на контроле, заверили в службе.