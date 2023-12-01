В России начался эксперимент по маркировке радиоэлектроники и оптоволокна

Эксперимент будет проходить с 1 декабря 2023 по 28 февраля 2025 года. Его ввели для предотвращения использования контрафакта. Отслеживать статус продукции намерены через систему маркировки «Честный знак».

В перечень продукции, подлежащий маркировке, вошли розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы и другое.

Кроме того, с 1 декабря стартует годовой эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции — оптических волокон и волоконно-оптических кабелей. Для компаний-производителей участие в эксперименте будет добровольным.

Эксперименты проводят, чтобы протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции и ее компонентов.

О планах провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники писал «Коммерсантъ» в конце февраля, отметив, что параллельно с этим в стране могут ввести ультрасбор на зарубежную электронику. Источник газеты, близкий к правительству, уточнил, что подобный сбор введут на электронику, содержащую золото и редкоземельные металлы.

К 2024 году российские власти планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, цель которой борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров — упакованной воды, меховых изделий, лекарств, обуви, табачной продукции и других. Производители неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.