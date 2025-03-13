В России начальники стали лояльнее к специалистам с избыточной квалификацией

Опрос экономически активного населения показал, что сейчас специалистам реже отказывают из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования. За два года показатель снизился на 3 процентных пункта. При этом 24% сталкивались с отказом в трудоустройстве из-за избыточной квалификации. Интересно, что мужчины жалуются на это гораздо чаще женщин (34% против 14%). Имеет значение и возраст. Так, чаще всего на работу из-за избыточной квалификации отказываются брать людей от 35 до 45 лет.