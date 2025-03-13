В России начальники стали лояльнее к специалистам с избыточной квалификацией

Исследование — в частности, опросы — провел сервис SuperJob. Аналитики опросили 1 000 работодателей (242 населенных пункта) и 1 600 совершеннолетних представителей экономически активного населения с опытом трудоустройства (362 населенных пункта).
Опрос работодателей показал, что сейчас лишь 8% компаний не нанимают сотрудников с избыточной квалификацией. Каждый второй (54%) руководитель принимает решение в зависимости от ситуации. Еще 14% фирм часто принимают соискателей с избыточной квалификацией.
Исследователи отмечают, что на рынке труда наблюдаются значительные изменения. Так, сейчас рекрутеры все чаще отказываются от различных требований. По сравнению с 2023 годом доля компаний, никогда не нанимающих специалистов с избыточной квалификацией, снизилась на 11 процентных пунктов. Доля тех, кто берет таких кандидатов на работу часто, выросла на 3 п.п.
Опрос экономически активного населения показал, что сейчас специалистам реже отказывают из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования. За два года показатель снизился на 3 процентных пункта. При этом 24% сталкивались с отказом в трудоустройстве из-за избыточной квалификации. Интересно, что мужчины жалуются на это гораздо чаще женщин (34% против 14%). Имеет значение и возраст. Так, чаще всего на работу из-за избыточной квалификации отказываются брать людей от 35 до 45 лет.
Кроме того, влияет и уровень дохода. Чем он выше, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях. Среди соискателей с зарплатой до 50 тысяч рублей в трудоустройстве из-за избыточной квалификации отказывали 16%, а среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 27%.
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