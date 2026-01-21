В России начали вводить меры против Telegram

Ранее Роскомнадзор ввел ограничения на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В ведомстве подчеркнули, что меры приняты в связи с тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. Если это будет и дальше продолжаться, WhatsApp могут заблокировать в РФ вовсе. Какие есть альтернативные мессенджеры — в материале URA.RU.