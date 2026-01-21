Популярные темы
В России начали вводить меры против Telegram

Меры против Telegram в России ужесточаются поэтапно из ‑за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, комментируя массовые жалобы пользователей на перебои с загрузкой и отправкой видеороликов в мессенджере в последние дни.

Источник: Reuters

Telegram отказывается выполнять требования по пресечению преступлений.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не “проходят” аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — цитирует ТАСС Шейкина.

Ранее Роскомнадзор ввел ограничения на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В ведомстве подчеркнули, что меры приняты в связи с тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. Если это будет и дальше продолжаться, WhatsApp могут заблокировать в РФ вовсе. Какие есть альтернативные мессенджеры — в материале URA.RU.

