В России начали строить стратосферные беспилотники

В России приступили к созданию псевдоспутников. — стратосферных беспилотных самолетов. По функционалу они схожи с космическими аппаратами, размещенными на орбите, однако работают на меньшей высоте, а их обслуживание обходится гораздо дешевле. Об этом пишут «Известия».
Псевдоспутники будут летать в течение месяца и больше в стратосфере — на высоте 18−25 километров — при помощи четырех электрических двигателей, которые работают на солнечной энергии. В течение дня беспилотник будет ее накапливать, а ночью — расходовать.
Масса стратосферного беспилотника составит 315 килограммов, а размах крыла — 40 метров. Управлять аппаратом будет бортовой компьютер, оснащенный искусственным интеллектом. Задание устройству введут накануне полета, который можно будет корректировать во время барражирования и удаленного управления устройством оператором с земли.
Во внутреннем отсеке корпуса беспилотника можно поместить различное телекоммуникационное оборудование в зависимости от миссии аппарата. Например, с помощью псевдоспутников можно решать задачи оперативного развертывания временных сетей связи и интернета в зонах стихийных бедствий или в местах проведения спасательных операций.
Помимо прочего, аппараты смогут раздавать интернет на объекты, удаленные от центральной инфраструктуры, например, вахтовые рабочие поселки или полевые научные экспедиции.
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