В России начали разработку единых учебников по русскому языку

В конце прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поручения по итогам заседания совета, которое состоялось 5 ноября. Среди них — создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам, включение патриотических произведений современных авторов в списки рекомендованных для внеклассного чтения, а также дополнение «Разговоров о важном» новыми темами, направленными на популяризацию русского языка и известных русских писателей. Путин потребовал исполнить поручения до 1 июня, ответственным за это назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.